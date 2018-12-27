24 декабря волейболисты «Нефтяника» и представители тренерского штаба отправились в ГБОУ «ДОМ ДЕТСТВА» и поздравили его воспитанников с наступающим Новым годом!

Волейболисты привезли новогодние подарки, а также пообщались с детьми на различные темы в уютном актовом зале. Дети, не стесняясь, задавали самые разные вопросы.

Когда темы для разговоров были исчерпаны, гости признались, что им было приятно видеть ребят, общаться с ними, а ещё сказали много тёплых пожеланий. Самым главным из них было то, чтобы дети верили в себя и всегда добивались своих целей.

После этого ребята сделали памятные фотографии с игроками, взяли автографы и провели для команды экскурсию по детскому дому.

Волейбольный клуб «Оренбуржье» выражает искреннюю благодарность администрации, сотрудникам и воспитанникам детского дома за теплый прием!