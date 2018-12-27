Сотрудниками ОМВД России по Сорочинскому городскому округу направлено в суд уголовное дело по факту незаконной вырубки 15 дубов

В октябре 2018 года в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу поступило сообщение о том, что в пяти километрах от села Толкаевки Сорочинского городского округа на территории лесного квартала неизвестным была произведена самовольная вырубка деревьев. В результате действий неизвестного было уничтожено 15 дубов. Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 50-летний местный житель. Мужчина пояснил, что срубленные деревья продавал на одном из рынков. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.