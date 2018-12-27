Оренбуржец ездил с поддельными водительскими правами, купленными в интернете

В Оренбурге сотрудники ДПС задержали гражданина, предъявившего водительское удостоверение с признаками подделки. Его автомобиль «Нива» был остановлен для проверки документов, сообщает пресс-службу регионального УМВД.

Сотрудникам правоохранительных органов он пояснил, что давно заказал водительское удостоверение через сеть Интернет, но на тот момент не имел автомобиля и документ не использовал. В 2018 году он приобрел «Ниву» и воспользовался приобретенными поддельными правами. Мужчина утверждал, что имеет навыки вождения, поэтому решил сэкономить на оплате обучения в автошколе.

Полицейские поддельное водительское удостоверение изъяли, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Ведется следствие. В ведомстве отмечают, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, арест на срок до 6 месяцев.