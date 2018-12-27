Разместила объявление о продаже гаража и лишилась 50 тысяч рублей

Жительница Оренбурга разместила в интернете объявление о продаже гаража, после чего лишилась более 50 тысяч рублей.

61-летней оренбурженке позвонил неизвестный мужчина, который заинтересовался гаражом, объявление о продаже которого женщина разместила накануне. Мужчина пояснил, что сейчас находится в командировке но хочет приобрести гараж и готов внести предоплату. Однако, неизвестный внушил женщине, что хотел бы убедиться, что переводит крупную сумму не мошеннику, а реальному продавцу. После этого попросил провести ряд банковских операций с её картой. Доверчивая женщина выполнила все условия незнакомца, после чего с её карт — зарплатной и пенсионной были переведены на счет мошенника в общей сложности 54500 рублей.

После того, как женщина осуществила денежные переводы, она поняла что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Если мошенника поймают, он может оказаться за решеткой сроком до 6 лет, сообщили в МУ МВД России «Оренбургское».