В Оренбурге проходит открытие новогодних елок. Предлагаем вам ознакомиться со списком мероприятий, которые пройдут в четверг, 27 декабря:

17:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Братская, 1.

18.00 — праздничная акция «Снеговики» на ул. Советской.

18:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Родимцева, 2

19.00 — Открытие главной городской елки в сквере у Дома Советов.

(На время проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по пр. Парковому от ул. Постникова до площади им. В.И. Ленина.)