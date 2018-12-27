На сегодняшнем аппаратном совещании в администрации города Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин дал поручение главам округов направить все силы и средства на расчистку дорог и территорий областного центра от снега.

— Сегодня совершенно нештатная ситуация — обильный снегопад. Усиливайтесь максимально, — отметил Глава города Дмитрий Кулагин. — Отдельное внимание прошу уделить отработке обращений, поступающих в муниципальный диспетчерский центр.

Глава города поручил мониторить ситуацию с расчисткой от снега остановок общественного транспорта, тротуаров, частного сектора, парковок, территорий вокруг торговых комплексов и рынков (особенно Центрального рынка, где в силу объективных причин всегда скапливается большое количество транспорта), а также храмов и церквей.

27 декабря на 11.00 на территории Северного округа задействовано 95 единиц специализированной техники. В Южном округе работают 72 единицы специализированной техники.

По информации УЖКХ администрации города Оренбурга на 11.00, дворовые территории многоквартирных домов от снега убирают 1131 дворник, работают 56 единиц техники.

Днем 27 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, для очистки дворовых территорий будут задействованы 1190 дворников и дополнительно привлечены 83 единицы техники. Периодичность очистки тротуаров во дворах многоквартирных домов составляет 3 часа.