Взял в аренду автомобиль, после чего его разбил и сдал на разборку

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Оренбургское» поступило заявление от 29-летнего оренбуржца о присвоении его автомобиля «Лада Калина».

Сотрудники полиции установили, что потерпевший отдал свою машину на основе договора аренды 30-летнему жителю областного центра. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь, поэтому потерпевший решил обратиться в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что арендатор автомобиля попал в дорожно-транспортное происшествие и, так как денежных средств на восстановление транспорта у него не было, он продал его на авторазбор. Вырученные 50 тысяч рублей 30-летний гражданин потратил на личные расходы.

– В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 5 лет, – сообщил старший следователь 2 отдела (по расследованию преступлений на территории Центрального района г. Оренбурга) СУ МВД России «Оренбургское» Жамбулат Мадиев.