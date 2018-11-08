Не прошло и суток после ночного ДТП с трактором и легковым автомобилем на перекрестке улиц Орская и Терешковой, как вновь произошла авария.

46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте на лево с улицы Терешковой на улицу Орскую на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю такси Lada Granta под управлением 25-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении прямо, и допустил с ним столкновение.

В результате дорожной аварии водитель «пятерки» с диагнозом ссадина и ушибы лица обращался больницу, после оказания медпомощи отпущен домой, назначено амбулаторное лечение.

31-летняя пассажирка автомобиля «Гранты» с диагнозом множественные переломы костей черепа госпитализирована в городскую больницу.

По данному факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в региональном УМВД.

Многие водители отмечают, что повернуть с Терешковой на Орскую довольно проблематично. В час пик закончить маневр поворота на зеленый сигнал светофора довольно трудно из-за плотного встречного потока, поэтому многие уже поворачивают на желтый и даже даже на красный сигнал, не редко это заканчивается ДТП.