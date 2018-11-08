Жуткое ДТП произошло 7 ноября в 23:37 на перекрестке улиц Терешковой и Орской. Водитель трактора «Беларус-82», двигаясь по Терешковой, при повороте налево на Орскую по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Daewoo Nexia. От удара с трактором автомобиль отбросило на световую опору.

В результате столкновения у 28-летнего водителя Daewoo сотрясение головного мозга, перелом правой ключицы и компрессионный перелом 8 грудного позвонка. У 27-летней пассажирки, сотрясение головного мозга и перелом правой голени. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.

58-летний водитель трактора «Беларус» не пострадал.

По данному факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном УМВД.

ФОТО С МЕСТА ДТП