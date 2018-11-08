За употребление наркотических средств без назначения врача девушка выплатит штраф

Летом 2018 года 26-летняя жительница Оренбурга была уличена в употреблении наркотического средства без назначения врача. Девушку привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.6.9 КоАП РФ.

Накануне, мировой судья судебного участка № 3 Центрального района Оренбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении оренбурженки. В судебном заседании вину в совершении правонарушения признала, в содеянном раскаялась.

Проанализировав собранные доказательства, суд пришел к выводу о назначении ей наказания в виде административного штрафа, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда г. Оренбурга.