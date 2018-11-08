В субботу, 10 ноября, в городе металлургов пройдет медико-профилактическая акция «Маршрут здоровья» (12+).

В программе – работа центров здоровья и проведение ток-шоу «Поговорите с доктором» для разных аудиторий — школьников и взрослого населения.

В 11:00 в ДК «Металлург» (ул.Советская, 33) ведущие доктора области проведут встречу со старшеклассниками Новотроицка. На вопросы подрастающего поколения ответят главные специалисты регионального министерства здравоохранения: эндокринолог, педиатр, психиатр, кардиолог, андролог, гинеколог.

В 15:00 команда авторитетных врачей выйдет на диалог со взрослыми новотройчанами в «Молодежном центре» (ул.Мира, 14). Вход на мероприятие свободный.

В форме живого общения жители города смогут узнать простые правила сохранения здоровья: что полезно и вредно для организма, как избежать опасных болезней, в каких случаях необходимо обратиться к врачу.

Задать вопрос врачам клиник Оренбурга сможет любой участник ток-шоу «Поговорите с доктором».

Параллельно работу будут вести Центры здоровья на базе двух поликлиник Больницы скорой медицинской помощи г.Новотроицка: №1 (ул. Советская, 62) и №2 (ул. Уметбаева, 19). Посетители смогут пройти экспресс-диагностику на факторы риска развития неинфекционных заболеваний, сдать тест на ВИЧ, а также узнать, не опасны ли родинки, проверить зрение, получить консультации по сохранению памяти, проведению вакцинации, правильному питанию.

Специалисты будут вести прием горожан с 11 до 17 часов.