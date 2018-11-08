На основании обращений граждан региональным Роспотребнадзором проведены внеплановые проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями санитарного законодательства при приготовлении шаурмы в Бузулуке, Орске и Абдулино.

В ходе проверок были выявлены грубые нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технических регламентов Таможенного союза. Предпринимателями не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность, изготовление шаурмы и салатов осуществлялось из мяса и овощей неизвестных производителей, нарушались сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции, отсутствовала маркировка на разделочном инвентаре. Из-за малых площадей отсутствуют условия для обработки сырья, инвентаря, соблюдения личной гигиены персонала. Имели место случаи отсутствия в павильонах систем водоснабжения и канализации.

Так, ИП Атахановым Р.Б. г. Абдулино наряду с другими нарушениями было установлено, что в павильоне не проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации, к работе был допущен продавец без гигиенического обучения. По результатам лабораторного исследования образца готового блюда (шаурма), установлено его не соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

В торговом павильоне «Мангал», расположенном в г. Бузулуке по ул.Рожкова, принадлежащего ИП Комбарову С.В., отсутствовала технологическая документация для изготовления пищевой продукции, не осуществлялся контроль температурного режима хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании, контроль качества и безопасности выпускаемой продукции. Отсутствовали питьевая вода промышленного производства для приготовления кофе, системы водоснабжения и канализования, в радиусе 100 метров отсутствовал туалет. Павильон, в котором осуществлялось приготовление блюд, был расположен на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и лечебно–профилактического учреждения.

По результатам проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, были составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ, деятельность предпринимателя (ИП Комбарова С.В., г.Бузулук) была приостановлена решением суда на 30 суток. По выявленным нарушениям были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, исполнение которых находится на контроле Управления, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.