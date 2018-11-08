11 ноября Оренбургский государственный университет распахнет свои двери для любителей географии. Здесь пройдет Географический диктант — 2018 (12+).

Почему белые медведи не едят пингвинов? В каком городе солнце можно увидеть в полночь? Организаторы проводимой Русским географическим обществом в четвертый раз просветительской акции, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, подготовили массу интересных вопросов для жителей страны.

Впервые в этом году вариант диктанта будет состоять из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов, различающихся по уровню сложности.

— Задания этого года будут отличаться от предыдущих лет – они станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически, — отмечает проректор по социальной и воспитательной работе Сергей Семенов. — Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзамен.

Время выполнения – 45 минут. Тестирование проходит анонимно: узнать свой результат можно на официальном сайте Географического диктанта по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику. Высшая оценка диктанта – 100 баллов.

Все задания образовательной акции разработаны на основе содержания образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в Российской Федерации. Главной ее целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Любой желающий может принять участие в проверке знаний, придя на площадку проведения акции или онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Диктант состоится в воскресенье, 11 ноября, в 12:00 в научной библиотеке ОГУ, аудитории 170704. Адрес: пр. Победы, 13. Предварительная регистрация не нужна. Приходи и пиши!