Строительство в селе Краснохолм физкультурно-оздоровительного комплекса проинспектировали накануне начальник управления образования администрации города Оренбурга Нина Гордеева и председатель комитета по физической культуре и спорта администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев.

В ходе рабочей поездки руководители ведомств встретились с представителями подрядной организации. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундамента и прокладке коммутационных систем.

Планируемый срок сдачи ФОКа – 2019 год.