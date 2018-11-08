Более 50 тысяч оренбуржцев оценили возможность получения почтовых отправлений без извещения и паспорта.

Тысячи оренбуржцев воспользовались новым предложением Почты России и получают посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без предоставления извещения и паспорта — с помощью простой электронной подписи (ПЭП). Благодаря ей процесс выдачи отправлений занимает не больше минуты.

Новая услуга, позволяющая клиенту сэкономить время и исключить лишние бумажные формальности, предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в любом почтовом отделении Оренбургской области.

Теперь при получении посылки клиенту необходимо просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого необходимо называть свой номер телефона, куда отправляется код подтверждения, который необходимо назвать сотруднику почтового отделения для получения письма или посылки. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале ГосУслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги». Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП Почты России.

— Видеть, что клиенту было удобно и просто получить услугу — важный показатель в нашей работе, — отмечает руководитель оренбургского филиала Почты России Роман Цуканов,- предлагая данный сервис, мы показываем заботу о времени и комфорте современного обывателя. Через почтовые отделения жители Оренбургской области ежемесячно получают порядка 600 000 писем и посылок. Несмотря на то что сервис упрощенного вручения в отделениях почтовой связи региона внедрен пару месяцев назад, уже 54% оренбуржцев — получателей почтовых отправлений пользуются данной услугой.