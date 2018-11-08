Юрий Берг вручил ключи от квартир военнослужащим

8 ноября, в Оренбурге состоялось торжественное вручение ключей от служебных квартир военнослужащим, проходящим службу в Оренбургском гарнизоне.

С новосельем их поздравил губернатор Юрий Берг.

– Для каждой семьи — это большое и долгожданное событие. Ведь дом, крыша над головой – это основа для хорошего социального самочувствия, для семейного благополучия, – сказал Юрий Берг. – В последние годы существенной стала государственная поддержка военнослужащих. Это касается всех аспектов – от денежного довольствия до решения жилищного вопроса, от мест в детских садах для детей военных до трудоустройства их жён. Главную роль в этом сыграли решения Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Исполнение майских указов 2012 года позволило решить целый комплекс социальных вопросов. Впереди ещё много работы, поскольку главой государства поставлены новые, ещё более значительные задачи. Среди них: увеличение продолжительности жизни, повышение доходов граждан, создание комфортных условий жизни, расширение условий для самореализации человека и многое другое. Все мы – участники этой большой созидательной работы.

Юрий Берг поблагодарил командование Оренбургского гарнизона, Министерство обороны Российской Федерации за заботу о военных и пожелал удачи и успехов в службе.

Командующий 31-ой Ракетной Армией, начальник Оренбургского гарнизона, генерал-лейтенант Анатолий Кулай отметил, что более 130 офицеров, прапорщиков, военнослужащих контрактной службы сегодня получают ключи от нового качественного жилья.

– Это значит, что уходя на службу, заступая на боевое дежурство, убывая в полеты, вы будете знать, что ваши семьи живут в достойных условиях, – сказал Анатолий Кулай. От лица Министерства обороны, командования Центрального военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, командиров воинских частей гарнизона он поздравил всех с новосельем.

Документы и ключи от новых квартир вручили военнослужащим губернатор Юрий Берг, командующий 31-ой Ракетной Армией, начальник Оренбургского гарнизона, генерал — лейтенант Анатолий Кулай, исполняющий обязанности главы города Оренбурга Сергей Николаев, заместитель командующего 31-ой Ракетной Армией, генерал – майор Юрий Яцыно.

Почетные гости осмотрели одну из квартир, пообщались с хозяевами за чашкой чая.

Новый многоквартирный дом по ул. Ваана Терянана № 53 на 134 квартиры расположен в центре города, есть развитая социальная инфраструктура.