Оренбургская делегация работает на российско-казахстанском форуме

8 ноября, в городе Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, открылся XV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, на котором работает делегация Оренбургской области.

В форуме участвуют 25 регионов Российской Федерации и Республики Казахстан. Темой форума 2018 стало международное сотрудничество в сфере туризма. Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России обсуждаются на главных площадках.

В составе Оренбургской делегации на форуме работают и. о. министра физической культуры, спорта и туризма области Геннадий Лискун, первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Наталья Струнцова, заместитель руководителя управления внешних связей министерства культуры и внешних связей Сергей Кузнецов, заместитель начальника управления по туризму минспорта области Екатерина Степанова.

Первый день форума начался с открытия выставки, где регионы двух стран демонстрируют свой туристический потенциал. Оренбургская область презентует свой главный проект — туристско-рекреационный кластер «Соленые озера», участвующий в федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма».

И. о. министра физической культуры, спорта и туризма Геннадий Лискун на заседании Российско-Казахстанского делового совета рассказал о роли предпринимательства в развитии туризма на территории Оренбургской области и о форматах сотрудничества с бизнесом.

– Республика Казахстан является важнейшим стратегическим партнером Оренбургской области. Это обусловлено приграничным положением региона. На Оренбургскую область приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров. Сотрудничество в сфере туризма – важная составляющая часть стратегического партнерства, – сказал Геннадий Лискун. — В Оренбуржье индустрия туризма рассматривается как одно из приоритетных направлений экономической политики Правительства Оренбургской области. С каждым годом поток туристов в наш регион растет. В прошлом году на территорию области въехало почти 1,5 миллиона туристов, объем оказанных туристских услуг увеличился на 5,5 процентов в сравнении с прошлым годом. Это стало возможным благодаря совместным усилиями органов власти и представителей бизнеса. Только развивая одновременно все три базовых составляющих туризма: качество туристского обслуживания, продвижение туристского продукта и инфраструктуру гостеприимства, возможно достичь серьезных экономических, социальных и имиджевых результатов. Совместно с предпринимательским сообществом мы решаем эти задачи, – подчеркнул Геннадий Лискун.

В 2017 году Оренбургская область заняла пятое место во всероссийском рейтинге активных регионов по классификации средств размещения. Сегодня в области 13 категорируемых объектов размещения, входящих в федеральный перечень.

Создан и работает региональный интернет-портал «Туризм и отдых», область представлена на самом посещаемом Национальном туристском портале Russia.travel.

По итогам Национального рейтинга событийного туризма наша область в «золотую лигу» лидеров событийного туризма. В сотрудничестве с туроператорами ведется разработка новых турпродуктов и маршрутов. Оренбургская область входит в федеральный маршрут «Россия – родина космонавтики», международный туристический маршрут по Великому Шелковому пути и межрегиональный брендовый туристский маршрут «Великий Волжский путь». Развивается детский туризм.

На центральной площадке форума представлен крупнейший инвестиционный проект в турсфере области — «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории уникальных Соль-Илецких соленых и грязевых озер. В 2013 году проект вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма». Общий объем инвестиций за 5 лет составил более 2,5 миллиарда рублей.

В 2016 году курорт «Соленые озера» вошел в десятку самых популярных запросов россиян в системе Google по итогам анализа наиболее популярных туристических направлений, в 2017 году Оренбургская область вошла в ТОП-5 популярных у туристов курортных регионов и ТОП-5 по размещению иностранных граждан в гостиницах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). В 2018 году курорт занял третье место в рейтинге, составленном по итогам запросов со словом «курорт» в «Яндексе», уступив только Краснодарскому краю и Турции.

Второй этап работ в рамках развития туристического кластера будет реализован до 2025 года. Оренбургская область подала заявку для включения в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма». По итогам отбора второй этап рекомендован к включению в федеральную программу на 2019 — 2025 годы.