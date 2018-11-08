В Оренбурге загорелся «Город детства»

8 ноября около 4 часов дня возник пожар на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Город детства» в зоне отдыха «Дубки» областного центра. Загорелась кровля одного из зданий. На пульт пожарной связи сообщение о возгорании поступило в 15:57.

На место были направлены силы и средства местного гарнизона по повышенному номеру. В отдельно стоящем одноэтажном корпусе сработала пожарная сигнализация (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг»). На момент пожара в корпусе (игровая, функционирует только в летний период) никого не было. Дети и обслуживающий персонал находились в других корпусах. Всего на территории лагеря было 169 детей и 30 человек обслуживающего персонала.

При ликвидации пожара было создано 5 боевых участков: четыре на кровле и один внутри помещения.

На месте работал начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Зенов А.Н.

В 17:45 пожар полностью ликвидирован. На месте работает следственно-оперативная группа. Площадь пожара уточняется. Погибших, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 31 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.