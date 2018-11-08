55-летний мужчина в одном из магазинов города похитил iPhone

23-летняя жительница Оренбурга забыла в примерочной магазина свой мобильный телефон Apple iPhone. Вернувшись в магазин за телефоном, в том месте его не оказалось. Девушка обратилась за помощью в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, кто похитил устройство. Им оказался 55-летний мужчина, ранее не судимый, работающий житель Оренбурга. Обнаружив смартфон он не предприняв попыток возвратить законному владельцу, похитил его.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.