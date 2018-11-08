6 ноября в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Оренбургском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения.

Со студентами встретились специалисты в сфере экономики и финансов. Декан финансово-экономического факультета ОГУ Елена Смирнова, открывая мероприятие, отметила важность проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов Российской Федерации, цель которого — помочь населению получить знания, умения и сформировать ответственное поведение, необходимое для принятия взвешенных решений в сфере личных финансов. Начальник отдела стратегического развития управления экономики и макроэкономического прогнозирования Оренбургской области Тимур Абдуллин рассказал о схеме финансовых пирамид и самых распространенных приемах мошенничества с банковскими картами, а затем порекомендовал студентам провести разъяснительную работу на эту тему с родственниками старшего поколения.

Представители Оренбургского отделения Почта Банка поделились информацией о предлагаемых услугах, проинформировали студентов о способах безопасного пользования ими и защиты личных финансов. Начальник отдела розничных продаж Денис Шамсутдинов сообщил, что на сайте вашифинансы.рф, можно узнать много полезного о том, как правильно распорядиться своими деньгами и не оказаться жертвой преступников.

О возможностях получения государственных и муниципальных услуг в одном месте рассказала сотрудник Оренбургского областного многофункционального центра (МФЦ) Раиса Пац. Она отметила, что МФЦ предоставляет более 230 наименований услуг. Получить справку, оформить пособие, заменить утерянный документ – за всем этим оренбуржцы идут именно в МФЦ. Преподаватели и студенты поделились опытом обращения в центр, в том числе за получением загранпаспортов, оплатой госпошлин и налогов.