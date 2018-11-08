«Магнит» в Оренбурге начал продавать товары мелким оптом

«Магнит» запустил в Оренбурге новый формат магазина, который стал для розничной сети первым подобным в субъекте. Отличительные особенности торговой точки — самые популярные у жителей товары в ассортименте, доступные цены, простой и понятный дизайн и навигация, специальные вместительные тележки для покупки продукции большими партиями.

«Магнит-Опт» расположен в торговом комплексе «Локомотив» недалеко от железнодорожного вокзала. На территории предусмотрена автомобильная парковка, рядом находится остановка общественного транспорта. Для удобства продукция также хранится в больших упаковках и коробках.

Ассортимент включает востребованные у горожан товары и насчитывает около 2 500 наименований, в том числе социально значимых. В магазине представлены бакалея (крупы, макароны, каши и лапша быстрого приготовления, готовые завтраки, сухофрукты, специи, чипсы, чай, кофе), колбасные изделия и полуфабрикаты, консервированная продукция, рыбные пресервы, кондитерские изделия, соки, воды и другие. Кроме того есть корма для животных, бытовая химия, гигиенические средства.

Для постоянных покупателей предусмотрена карта Партнера. Посетителям в зависимости от суммы покупки предоставляется скидка.

Время работы объекта: с 9:00 до 22:00 часов без перерывов и выходных.

«Магнит» запустил первые тестовые торговые точки летом 2017 года. В настоящее время «Магнит-Опт» открыты в разных субъектах России в городах центрального, южного, сибирского и других регионов. Всего насчитывается 19 объектов такого формата, которые уже посетило около трех миллионов покупателей. В топ-5 популярных у покупателей продуктов входят: бананы, сахар, жареные семечки, кондитерские изделия, влажные корма для животных.