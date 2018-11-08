Мать погибшей на морозе девочки отправится в тюрьму за очередное преступление

Мировой судья судебного участка № 1 Сорочинска вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание ребенка), и назначив наказание в виде реального лишения свободы.

В суде установлено, что ранее приговором суда женщина была признана виновной в причинении по неосторожности смерти собственной дочери (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

5 января 2018 года подсудимая оставила своих двоих детей (5-летнего сына и 2-летнюю дочь) дома одних и ушла к соседке употреблять спиртное. Входная дверь осталась незапертой, девочка практически без одежды вышла за матерью на улицу, а вернуться домой не смогла. Впоследствии малышка скончалась от переохлаждения.

За преступное поведение суд назначил матери максимально предусмотренное законом наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 15% заработка.

На следующие сутки после происшествия сын подсудимой был изъят из семьи и передан органу опеки и попечительства.

В марте 2018 года по иску органа опеки и попечительства родители ребенка ограничены в родительских правах в отношении него. С матери взысканы алименты на его содержание в размере ¼ части заработка.

С учетом того, что по истечении полугода с момента вступления указанного решения суда в законную силу мать не изменила своего отношения к малолетнему ребенку, не заботилась о нем, вела антиобщественный и противоправный образ жизни, в настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав.

За неуплату средств на содержание ребенка приговором суда от 6 ноября 2018 года жительница Сорочинска осуждена к 1 году лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 12982 рубля. Приговор суда в законную силу не вступил.

Такая мера уголовной ответственности определена подсудимой с учетом наказания, назначенного ей за ранее совершенные преступления.

Помимо ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка и неосторожное причинение ему смерти, в августе 2018 года женщина осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ за совершение кражи. Ей было назначено наказание в виде исправительных работ на 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства и штрафа в размере 13 тыс. рублей.

Примечательно, что от наказания в виде исправительных работ по обоим приговорам женщина уклонялась, в связи с чем органами системы исполнения наказаний заявлялись ходатайства о замене наказания на более строгое. В настоящее время в связи с принятым решением о назначении преступнице реального уголовного наказания женщина взята под стражу и помещена в исправительное учреждение, где в воспитательных целях претерпит определенные лишения.