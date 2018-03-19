Незарегистрированный корейский ботулотоксин появился в Оренбуржье. Опасно?

Скоро в Оренбургской области появится новая сотня нелегальных косметологов с дешевым корейским ботулотоксином не прошедшим регистрацию в России.

Врач женского клуба «Пятый сезон» был а случайно включена в одну из группу в известном мобильном приложении. В скором времени организаторы чата спешно удалили ее , как нежелательного свидетеля, но информация, которая там распространялась ужаснула.

В одном из чатов жителей Оренбургской области в массовом порядке призывают приобретать дешевые препараты для уколов красоты, в другом озвучивают акции на увеличение губ » тебе и подруге» с одной ампулы , в третьем преподаватель негосударственного ИВМ призывает всех подписавшихся на учебно-практический семинар по ботулинотерапии препаратами корейского производства. Для обывателя нет ничего криминального. Верно?

Так почему же из подобных переписок удаляют профессиональных врачей?

Потому, что:

Рекламируемые препараты еще не прошли регистрацию в России и, соответственно, его использование будет незаконно! Обратите внимание на сомнительные документы нечитабельного качества, которые предоставляют в группе. Самое печальное, что они скорее всего удовлетворят непосвященного начинающего «косметолога» или невнимательного клиента. По понятным причинам, корейский производитель использует прием похожести или маскировки своей торговой марки под популярного производителя (т.н. мимикрия бренда).

Для входа на массовое обучение по инвазивным процедурам , как мы выяснили, ЖЕЛАТЕЛЕН медицинский диплом.

Во первых, медицинский диплом — понятие растяжимое. Мед. сестра тоже имеет медицинский диплом, однако по закону ей запрещено работать в области ботулинотерапии. Для справки. Медицинская сестра может выполнять некоторые косметологические процедуры, но только после осмотра и назначения врача-косметолога. Контурная пластика, ботулинотерапия не входят в разрешенный перечень процедур для мед. сестры. Лицо анатомически сложная система с опасными зонами в виде нервно-сосудистых пучков. Даже опытные врачи-косметологи имея за плечами многолетний стаж постоянно оттачивают свое мастерство на дорогостоящих курсах. Квалифицированный специалист не позволит себе рисковать здоровьем пациента применяя сомнительный препарат.

Во-вторых, как видно из переписки, к обучению допускаются люди без соответствующего медицинского образования. Что категорически запрещено законом! Право делать инъекции ботулинического токсина с эстетическими целями имеют только врачи — косметологи и пластические хирурги.

У косметолога должен быть диплом о законченном высшем медицинском образовании по специальности «Дерматология», документ, подтверждающий прохождение курсов по специальности «Косметология», а также сертификат о прохождении обучения по применению конкретного препарата.

Получается, что подобные «семинары» плодят сотнями подпольных «косметологов» которые вчера делали восковую эпиляцию, а сегодня решили перейти на более дорогие инвазивные косметологические процедуры. Беря во внимание активно растущий теневой рынок косметологических услуг, эта новоиспеченная масса «косметологов» по понятным причинам , начнет свою практику скорее всего на дому, либо в кабинетах, не предназначенных для таких серьезных процедур.

Обратите внимание на уровень образовательного учреждения, организующего семинар. Это негосударственный институт, положительные отзывы о котором с трудом можно найти в Интернете. т.к. основная масса — это гневные сообщения от абитуриентов разоблачающие некачественное обучение.

Профессиональные косметологи не понаслышке знают о катастрофических последствиях деятельности теневого сегмента на рынке косметологических препаратов. В случае с ботулотоксинами и филлерами, которые официальный дистрибьютор, не продаст покупателю без медицинского образования и сертифицированного тренинга, ≪челноки≫ нового поколения выбрали массовый канал – интернет и мобильные приложения. Именно такие нелегальные доморощенные косметологи , которым путь в «белый сектор» закрыт по причине отсутствия профильного образования, обучаясь на подобных сомнительных «курсах» в дальнейшем будут обеспечивать спрос на контрафактные препараты в погоне за конкурентной ценой и самое главное из-за закрытого доступа к официальным дистрибьюторам . Замкнутый круг получается — в центре которого угроза здоровью и красоте пациента.