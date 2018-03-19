17 и 18 марта в Оренбурге прошли игры в рамках 20-го тура высшей лиги «А» Чемпионата России по волейболу. «Нефтяник» на домашней площадке принимал «Тархан» из Стерлитамака. Оба матча выиграла оренбургская команда.

«Нефтяник» (Оренбург) – «Тархан» (Стерлитамак) – 3:0 (25:15, 25:23, 25:21), 3:0 (25:15, 25:23, 25:18)

ПЕРВАЯ ИГРА

Стартовый свисток, Кухно подает эйс и первое очко в матче достается «Нефтянику» — 1:0. Оренбуржцы выдают мощнейший старт на подаче Кухно – 4:0. Однако такое провальное начало встрепенуло «Тархан», Фиалковский пробивает оренбургский блок – 5:3. Первый технический перерыв и на табло горит счет в пользу хозяев площадки – 8:5. После «Нефтяник» вновь совершает рывок в счете и зарабатывает еще более комфортный гандикап +7, Спичев и Осипов чехлят удар Фиалковского – 16:9. Верный, от блока Спичева, посылает мяч в аут – 19:12. В концовке партии хозяевам удается сохранить комфортное преимущество, и как итог «Нефтяник» доводит дело до победы в сете – 25:15.

Оренбург демонстрирует еще более мощный старт в начале второй партии, на этот раз на подаче Полякова, Козлов сквозь блок гостей отправляет мяч в площадку соперника – 5:0. Якимов результативно завершает атаку своей команды – 6:1, следом Осипов подает эйс – 7:1. «Тархан» кидается в догонку, всеми силами пытается отыграть заработанное хозяевами площадки преимущество, Хохлов подает эйс – 12:5, Урманцев в одного блокирует удар Якимова – 13:7. Счет – 13:8 и таймаут берет Владимир Викулов. Ко второму техническому перерыву Стерлитамакцам удается сократить отставание, а после и вовсе, впервые во втором сете, выйти вперед, Митрясов забивает – 18:19. Кухно отправляет мяч за боковую линию, счет становится – 19:21 и тренерский штаб «Нефтяника» вновь вынужден брать таймаут. Соперники выдают валидольную концовку, для болельщиков обеих команд, игроки «Тархана» ошибаются, судьи фиксируют заступ, и на табло загорается счет – 22:21. Однако в решающих розыгрышах более холоднокровную игру продемонстрировал «Нефтяник», Козлов сильным ударом отправляет мяч в площадку соперника и приносит победу своей команде во втором сете – 25:23.

«Нефтянику» и «Тархан» без раскачки начинают третью партию, Козлов подает эйс – 7:3. Климов отправляет мяч в поле соперника – 8:4. Счет — 10:5 и таймаут берет Денис Почанин. Две результативные атаки подряд от Рафаэля Мигеля и счет становится – 10:7. При счете – 14:8 второй таймаут вынужден взять тренерский штаб «Тархана», после которого Стерлитамак сокращает разрыв в счете, Лучин забивает – 16:14. Однако, после, не смотря на все попытки предпринятые гостями, игроки «Нефтяника» не позволили Стерлитамаку сравняться в счете и сохранили отрыв. В концовке третьего сета инициатива была полностью на стороне оренбургской команды, Никита Козлов сильнейшим ударом отправляет мяч в площадку соперника, и «Нефтяник» одерживает победу в третьем сете – 25:21, а так же уверенно выигрывает встречу – 3:0.

ВИТАЛИЙ ТРАВКИН, ТРЕНЕР ВК «НЕФТЯНИК» (ОРЕНБУРГ): В целом, сегодня была хорошая игра, однако стоило нам немного потерять концентрацию, как соперник сразу же это чувствовал и оказывал давление, перехватывал инициативу, создавал нам проблемы в концовках второй и третьей партиях. Концентрацию нужно сохранять от начала встречи и до конца, будем надеяться, что завтра нам это удастся.

ВТОРАЯ ИГРА

Оренбуржцы подошли к ответной встрече с «Тарханом», в отличном настроение, невооруженным взглядом было видно желанием повторить вчерашнюю сухую победу.

Первая атака в матче остается за «Нефтяником», Якимов отправляет мяч в поле «Тархана» — 1:0, следом вновь Якимов результативно завершает атаку своей команды, и счет становится – 2:0. Оренбуржцам удается уже в начале встречи заработать гандикап +6, Спичев подает эйс – 9:4, следом Якимов и Поляков блокируют удар Мигеля – 10:4. Якимов сильнейшим ударом забивает и отправляет команды на второй технический перерыв – 16:8. Фиалковский подает эйс – 18:12, в ответ Кухно результативно завершает атаку своей команды – 19:12. У гостей мало что получается в первой партии, счет – 21:12 и таймаут берет тренерский штаб стерлитамакцев. Концовка прошла полностью под диктовку «Нефтяника», и, как итог, оренбургская команда забирает победу в первом сете себе – 25:15.

В начале второй партии соперники обмениваются ошибками на подаче – 1:1. Якимов заколачивает мяч – 4:4, Урманцев забивает в ответ – 4:5. Команды демонстрируют цепкую игру, борются за каждый розыгрыш, за каждый мяч, Кухно с касанием блока соперника отправляет мяч в аут – 6:5. Фиалковский ошибается, его скидка попадает в аут – 8:6. «Тархан» подает, Козлов принимает, и после затяжного розыгрыша он же завершает атаку – 13:11. Хохлов в одного чехлит удар Полякова – 16:14. Пайп Фиалковского – 17:15. «Тархан» не позволяет оторваться оренбуржцам в счете, сокращает разрыв, а после и вовсе сравнивается – 20:20. В следующем розыгрыше, Стерлитамак выходит вперед – 20:21, таймаут берет Владимир Викулов. После таймаута, в последних розыгрышах, игроки «Нефтяника» демонстрируют уверенную игру и одерживают победу во втором сете – 25:23. Интересный факт – счет в первых двух партиях ответной встречи полностью повторяет счет первых двух партий первого матча.

Равная игра в начале третьего сета, Осипов подает эйс – 3:2. Фиалковский от оренбургского блока посылает мяч в аут – 5:7. Урманцев отправляет мяч в аут – 10:9. «Нефтяник» вырывается на два очка вперед и тренерский штаб «Тархана» берет таймаут. Кухно мощнейшим ударом отправляет мяч в поле гостей и приносит своей команде преимущество +4. Буланов забивает Оренбургу – 16:13. В концовке гости заметно нервничают, что в свою очередь вылилось в большее количество брака – 19:15. Козлов блокирует удар Буланова – 22:15. В дальнейшем оренбуржцы продолжили владеть инициативой и уверено довели дело до победы в третьем сете – 25:18.

«Нефтяник» оформляет вторую сухую домашнюю победу над «Тарханом» — 3:0.

ДЕНИС ПОЧАНИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ВК «ТАРХАН» (СТЕРЛИТАМАК): Как таковой игры ни вчера, ни сегодня не было. Почему так вышло, будем выяснять и разбираться по приезду домой. Причины найдем и будем исправлять.

ВЛАДИМИР ВИКУЛОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ВК «НЕФТЯНИК» (ОРЕНБУРГ): Оба матча прошли примерно по одинаковому сценарию. Настрой у ребят был хороший, но местами мы все же ослабляли давление, выпускали инициативу, и Стерлитамак нас за это сразу же наказывал. В любой игре, с любым соперником, нельзя расслабляться ни на мгновение. Обязательно проведем работу над ошибками и будем работать дальше.