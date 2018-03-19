18 марта в Оренбурге проводилось рейтинговое голосование по выбору наиболее значимой общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 20:00 все 117 счетных участков были закрыты, и комиссия приступила к подсчету результатов голосования. Первые итоги озвучил начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев.

— В Оренбурге, в рейтинговом голосовании приняли участие 82 069 человек. Это отличный результат, — подчеркнул Сергей Бренев. — Активность горожан наблюдалась на всех участках. Люди шли с удовольствием, с хорошим настроением, и самое главное, что большинство оренбуржцев следили за ходом проекта. Многие со знанием дела задавали уточняющие вопросы членам счетной комиссии. Я считаю, что мы на высоком уровне провели информирование населения в процессе подготовки к рейтинговому голосованию. От лица всех сотрудников проектного офиса благодарю каждого, кто принял участие в голосовании. Окончательные итоги мы планируем объявить во вторник.