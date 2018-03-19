Владимир Путин: «Нас ждёт успех!»

Владимир Путин остается президентом.

За действующего главу государства, по предварительным данным, отдали свои голоса свыше 76% избирателей.

Владимир Путин остается президентом Российской Федерации. По предварительным данным, в первом туре выборов за действующего главу государства пролосовали свыше 76% избирателей.

По словам Путина, важно, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Обращаясь к своим сторонникам, он отметил, что России нужен решительный рывок вперед в развитии.

На вопрос корреспондента «Евроньюс» Галины Полонской о том, как дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля повлияет на отношения России и ЕС, Путин сказал, что узнал об это деле из СМИ, а также ответил:

«У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы. И думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо».

Владимир Путин заявил, что намерен провести встречи со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах.

Проигравшие кандидаты в президенты России расходятся в оценках прошедшей кампании.

На президентских выборах в России были зарегистрированы восемь кандидатов и в большинстве своём они остались недовольны своими результатами.

Первым за Путиным, по данным ЦИК, следует Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ. Он пожаловался на грубые нарушения закона и избирательных прав, назвав эти выборы «самыми грязными».

Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что относится к этим выборам так же плохо, как и ко всем кампаниям в новейшей истории России. «Нет равных условий для всех кандидатов», — полагает политик. С этим согласен со-основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Он обвинил власти в административном давлении, в использовании кандидатов-спойлеров и в создании условий для непропорционального освещения избирательных кампаний в СМИ.

В свою очередь, Ксения Собчак заявила, что довольна тем, как прошли выборы. По её мнению, нарушений было меньше, чем в 2012 году. Собчак оказалась в первой пятёрке кандидатов и в ближайшей перспективе собирается использоваться свою кампанию для создания новой партии.

Довольны этими выборами и в Центризбиркоме. Там говорят, что не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, а активный избиратель сделал свой выбор.

Теперь время делать прогнозы о политической жизни при новом сроке Путина, — отмечает корреспондент Euronews в Москве Галина Полонская:

«Всё течёт, всё меняется», — так ответил Владимир Путин на вопрос, каким он будет в следующие шесть лет президентства. И хотя официальные результаты этих выборов будут объявлены позднее, в том, что победил именно Владимир Путин, сомнений не остаётся.