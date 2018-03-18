Алишер Усманов проголосовал на выборах президента РФ

Основатель Компании «Металлоинвест» Алишер Бурханович Усманов проголосовал на выборах президента Российской Федерации.

Металлоинвест является одной из крупнейших и динамично развивающихся горно-металлургических компаний в России и за ее пределами. В состав Металлоинвеста входит крупнейшее металлургическое предприятие Оренбуржья АО «Уральская Сталь».

Вхождение в Компанию «Металлоинвест» позволяет новотроицким металлургам реализовывать программу технического перевооружения и активно участвовать в программах, направленных на повышение качества жизни горожан и долгосрочное развитие Новотроицка.