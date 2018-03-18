В Нежинке стая собак загрызла британского кота

В селе Нежинка местные жители не знают, что делать с бродячими собаками. Собаки по весне организуются в стаи, кидаются на проезжающие машины, окружают школьников, и загрызают местных котов.

18 марта в день выборов президента России в редакцию ОРЕН.РУ пришло сообщение:

Поехали голосовать сегодня на выборы увидели стаю собак из 7-8 особей во главе с большой овчаркой (овчарка была в ошейнике — значит у нее есть хозяин и дом, просто она разгуливает где, хочет) которая нападала на породистого британского кота. Мы выбежали из машины, попытались отогнать собак. Это сделать было довольно проблематично. Собаки кусали кота, пргали на него и грызли, он двигал лапками во время укуса… это их заводило еще больще — спасти его мы уже не смогли….

Жители села Нежинка:

Собаки уже озверели настолько, что они окружают детей которые, идут в школу или возвращаются из нее…

У нас в Нежинке бегает много собак, ведут себя агрессивно. Собаки не могут считаться бездомными, т.к. многие из них домашние. Хозяева этих собак отказываются держать их на цепи, и поэтому они бегают по всему посёлку в большом кол-ве.

Проблема бродячих собак в деревне. Администрация пропускает в все жалобы мимо ушей. Толпы по 15-20 собак. Агрессивные.

Совет юриста:

Уважаемая жители села, в данном случае советую вам написать жалобу на бездействие администрации в прокуратуру. Не поможет — пишите жалобу в вышестоящую прокуратуру.

Напомним, что ночью 11 марта на 19-летнего жителя поселка Курсаково напала стая собак, когда он возвращался домой от железнодорожной станции. От полученных ранений мужчина скончался на месте. За несколько часов до этого нападения, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу, она была госпитализирована. Пострадавшая девушка и несколько местных жителей сообщили следователям, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их