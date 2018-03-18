Комфортная городская среда: за благоустройство общественных пространств уже проголосовали более 100 тысяч оренбуржцев

18 марта, в Оренбургской области проходит масштабное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Тысячи жителей 11 крупнейших городов Оренбуржья пришли на участки, чтобы отдать свой голос за проекты благоустройства.

Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин рассказал, что в этом году в регионе проходит беспрецедентное голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды».

— Мы сделали своеобразный срез, собрав более 65 тысяч предложений жителей 11 городов области. Люди высказали свои пожелания за те объекты, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в 2018 году, — сказал министр. — На этапе предварительного голосования активнее других был Орск – здесь проголосовало более 26 тысяч человек. Сегодня мы видим, как активно оренбуржцы голосуют – это говорит о заинтересованности и осознании того, что мы сами можем менять в лучшую сторону окружающий нас мир.

Александр Полухин сегодня находился в Орске. Глава минстроя Оренбуржья признался, что проголосовал в первую очередь за парк Строителей, отметив, что это пространство важно для всех жителей Орска. На архитектурной сессии, которая проходила в Оренбурге ранее, этот проект представляли молодые орские архитекторы.