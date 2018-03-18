В стационарах оренбургских больниц всем пациентам предоставлена возможность голосования

18 марта, в день выборов Президента РФ, в государственных учреждениях здравоохранения области работали 62 избирательных участка.

Также в день выборов в больницах работали выездные избирательные участки. Организована возможность участия в голосовании пациентов, получающих стационарное лечение в государственных учреждениях здравоохранения области. Об этой возможности люди были заблаговременно оповещены.

В частности, в областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн изъявили желание проголосовать 150 пациентов – ветераны Великой Отечественной войны, тыла, участники боевых действий, инвалиды, гериатрические пациенты.

Ветеран тыла Степан Александрович, 86-летний житель Сакмарского района, получает лечение в кардиологическом отделении госпиталя.

— Я не первый раз становлюсь пациентом нашего госпиталя, — говорит ветеран, — и всегда душевно благодарен персоналу за медицинскую помощь, чуткость, сердечное тепло и внимательное отношение. В такой важный для страны день мы вместе со всеми россиянами стали участниками выборов Президента и чувствуем себя частью нашей великой державы.

Участник боевых действий 43-летний орчанин Роберт, пациент госпиталя ветеранов, благодарен за возможность принять участие в выборах:

— Чувство долга, ответственность, умение принять решение – качества мужчины, прошедшего испытания в боевых действиях, исполнившего свой воинский долг. Я рад, что в день выборов не оказался «за бортом», а смог реализовать свое гражданское право.

В областной клинической больнице №2 изъявили желание воспользоваться правом на участие в голосовании 260 пациентов, находящихся на лечении в стационарных отделениях. В их числе — 50 пациенток современного областного перинатального центра, входящего в структуру больницы, – беременные женщины, роженицы, мамы, находящиеся в перинатальном центре по уходу за новорожденными.

Анастасия, жительница Оренбургского района, готовится стать мамой во второй раз. Она заблаговременно направлена в перинатальный центр по направлению районного врача.

— Это радостное для нашей семьи событие случится скоро. Чувствую себя под надежной защитой прекрасных врачей. В день выборов я присоединяюсь к тем, кто идет голосовать. Спасибо, что предоставлена такая возможность.

А тридцатитрехлетняя Зухра из Шарлыкского района вчера стала мамой пятый раз – благополучно родила девочку. Дома ждут муж, дочка и трое сыновей.

— Впервые голосую в таком статусе, — говорит Зухра. – Материнство делает сердце более чутким и зорким. Я думаю о будущем моих детей и будущем моей страны.