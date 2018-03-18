Явыбираю56: волонтеры акции создают позитивную атмосферу на избирательных участках

Мария Вишнякова волонтер акции «Я выбираю, я голосую!», сотрудник ООО «ВолгоУралНИПИгаз» рассказала об акции и участии молодежи в выборах.

– Сегодня я и сама проголосовала, я считаю, что молодежи необходимо принимать участие в выборах, ведь в этот день мы выбираем свое будущее. Наша акция помогает создать хорошее настроение и дарит яркие впечатления оренбуржцам, мы фотографируем с хэштегом #Явыбираю56 людей, пришедших на участок выразить свое мнение. Я уверена, что все мои друзья и знакомые сегодня придут на выборы нашего Президента, — сказала Мария Вишнякова.