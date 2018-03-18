Оренбуржье вместе со всей страной выбирает Президента России

Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в Новосергиевской средней школе №1.

— Сегодня мы голосуем не просто за будущее страны и будущего Президента, но и будущего Верховного главнокомандующего, что очень важно в наше непростое время. Мы все хотим, чтобы в нашей свободной стране люди жили достойно, чтобы Россия была защищена, и чтобы активно развивалась экономика, промышленность, сельское хозяйство, — сказал первый вице-губернатор.

Вице-губернатор — заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин пришел на избирательный участок вместе со своей маленькой внучкой.

— Это чрезвычайно важный день, потому что мы выбираем главу государства. Мы фактически определяем вектор развития нашей страны. Сегодня на избирательные участки приходят люди всех возрастов, всех поколений, потому что голосуем и себя, и за будущее. Наша семья, например, уже второй раз приходит на выборы вместе с маленькой внучкой, — сказал Дмитрий Кулагин. – Здорово, что сегодня у оренбуржцев есть возможность также проголосовать и за общественные пространства, которые будут благоустраиваться по проекту «Формирование комфортной городской среды». Город – это наш дом, и очень важно, чтобы оренбуржцы сами принимали решение, на что в первую очередь направить бюджетные средства.

На избирательном участке № 1081 в ДСиК «Газовик» свой голос за Президента России отдала вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова.

— Выборы Президента России – это судьбоносное для страны событие. Не бывает неважного голоса, мы сегодня особенно отчетливо это понимаем. Сегодня оренбуржцы вместе со всей страной принимают ответственное решение, по какому пути должна пойти наша страна, в каком государстве будут жить наши дети, наши близкие. И от этого решения очень многое зависит, — сказала вице-губернатор. После участия в голосовании за Президента России, Вера Баширова приняла участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов проголосовал в Весеннем сельском совете Оренбургского района.

— От каждого гражданина, каждого избирателя зависит очень многое. Сегодня мы имеем возможность сделать свой выбор, который отразится на всех сферах нашей жизни. Я вместе со всеми оренбуржцами голосую за наше будущее, за будущее нашей страны, за детей, которые будут жить в России и строить наше государство, — сказал вице-губернатор.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин также проголосовал на избирательном участке № 1081.

— Для меня очень важно прийти сегодня на избирательный участок и проголосовать. Мы выбираем Президента, который будет руководить страной, вести нас к новым добрым делам. Мы укрепим духовный потенциал нашего Отечества, ибо если мы вместе и духовно едины, то являемся такой силой, которая укрепляет нашу Родину. Сейчас делается очень много, и слава Богу, что есть люди, которые могут творить благое дело для всех живущих на нашей земле, — сказал митрополит.

Одним из первых на свой избирательный участок в Оренбурге по улице Терешковой, 33 пришел главный имам-ахунд, председатель Регионального Духовного управления мусульман Оренбургской области Альфит Шарипов. Он подчеркнул, что выборы Президента страны — это не только наша гражданская позиция, но и религиозный долг.

— История показывает, что мусульмане всегда принимали активное участие в делах на благо родного Отечества. Мы сегодня выбираем наше будущее, будущее наших детей и внуков. В стране стабильность, мир и покой. Сохрани Господь нашу Россию.

Раввин еврейской религиозной общины Оренбурга и Оренбургской области Гоэль Майерс сегодня впервые голосует после получения гражданства Российской Федерации.

— Я получил гражданство России, и пришел выполнить свой долг, потому что это очень важно для каждого гражданина нашей страны. И я знаю, что сегодня представители нашей общины приходят на избирательные участки, чтобы сделать важный выбор.

Председатель Оренбургской региональной общественной организации «Ассоциация казахов Оренбуржья» Жанибек Иткузов также исполнил свой гражданский долг, пришел на избирательный участок и отдал свой голос. Он отметил, что для каждого жителя многонационального Оренбуржья важно сделать выбор.

В 10 часов на участке 1087 на Дмитриевском переулке в Оренбурге голосовали настоящие легенды Оренбуржья: ракетчик, генерал-майор Владимир Воляник и Герой Социалистического Труда, председатель общественной организации «Совет Героев Оренбуржья» Георгий Мохунов.

— В первый раз на выборы я пошел в послевоенном 1946 году. Это было в селе Богдановка Тоцкого района. Тогда мою фотографию районная газета поместила на первой полосе — как впервые голосовавшего. С тех пор не пропустил ни одни выборы. И всех своих земляков призываю выполнить свой долг, — сказал Георгий Мохунов.