Юрий Берг проголосовал на выборах президента‍

На выборах Президента Российской Федерации губернатор Оренбургской области проголосовал по месту нахождения, на избирательном участке № 1180, расположенном в Европейском лицее поселка Пригородного Оренбургского района.

Юрий Александрович и Любовь Федоровна Берг были в числе первых избирателей, пришедших на участок. Как граждане, в положенные законом сроки подавшие заявления о голосовании по месту нахождения, супруги получили бюллетени у секретаря участковой избирательной комиссии и заполнили их – каждый в отдельной кабинке для голосования. Затем губернатор с женой опустили бюллетени в урны, оборудованные КОИБами — комплексами обработки избирательных бюллетеней.

— Сегодня мы выбираем будущее России, будущее наших детей и внуков. Долг каждого гражданина, каждого патриота нашей великой и сильной Отчизны прийти на избирательный участок. России нужен и важен голос каждого оренбуржца! Я призываю всех жителей области сделать сегодня, 18 марта, свой выбор, — сказал Юрий Берг.

После голосования на выборах Президента Российской Федерации губернатор отправился в Физико-математический лицей города Оренбурга, где принял участие в выборе территории для участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

— Как и жители всех городов и районных центров области, оренбуржцы сегодня определяют площадки для благоустройства. Причем результаты этого выбора мы с вами увидим в ближайшие год-два, а сохранятся они на десятки лет. Больше 60 тысяч жителей области в этом году подали свои предложения. И наша совместная работа поможет сделать жизненное пространство в Оренбуржье ещё более комфортным и красивым. Чтобы людям на своей земле хотелось жить, работать и строить будущее. В Оренбурге я отдал свой голос за проект «Набережная реки Урал». Это особенный проект, первый этап которого мы завершили в прошлом году. Сегодня спуску к реке Урал вернули исторический вид, а набережная помолодела, стала современной. Это визитная карточка города и всего нашего края. И я считаю, что нужно продолжить большую работу, чтобы вся набережная стала таким же знаковым местом для новых поколений горожан и любимым местом отдыха жителей нашей области и гостей Оренбуржья, — отметил губернатор Юрий Берг.