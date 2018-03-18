О том, что отношения между народами выше политики, ярко свидетельствовало субботнее столпотворение на российской площадке Парижского книжного салона.

О демонстративном отсутствии президента Франции на открытии выставки, где Россия по приглашению того же Макрона стала почетным гостем, все уже позабыли. Ведь на российском стенде были гости и поинтереснее, например, знаменитая актриса Фанни Ардан. А россияне не только представляли элиту своего писательского цеха – лауреатов всевозможных литературных премий Льва Данилкина, Павла Басинского, Сергея Шаргунова, Алексея Иванова, Гузель Яхину, Захара Прилепина и многих других. С широтой русской души говорили тут и о великих французах. Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» рассказал об историческом визите Мориса Дрюона в Оренбург в 2003 году.

Мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Дрюона и 120-летию его дяди – еще более известного в мире писателя Жозефа Кесселя, собрало большую заинтересованную аудиторию. А началось оно с небольшого интервью, записанного «Евразией» в Риме по пути на Парижский книжный салон. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Ватикане, экс-министр культуры Александр Авдеев вспоминает:

«Каждый разговор о России Морис Дрюон начинал с Оренбурга. Он не верил, что поездка в Оренбург осуществима. Поехать было легко, нужно было только купить тур, но он не верил, что удастся найти его корни. Оренбуржцы сделали невероятное: они разыскали дом, в котором жили его родители. И он понял, что духовные связи между исторической родиной его семьи и Оренбургом живы, они существуют. Для него было величайшей радостью поехать к вам. Благодаря вашему гостеприимству, благодаря гостеприимству и обаянию Виктора Черномырдина…

Приехав в Россию, Дрюон подружился с Президентом Владимиром Путиным. А потом в 2007, Владимир Путин приехал с официальным визитом во Францию, он должен был выбрать один из французских городов. И он выбрал Бордо, потому что недалеко от этого города было частное владение Мориса Дрюона. Они провели вместе полдня, смотрели лошадей, говорили о жизни и литературе. Наверное, впервые в истории современной Франции глава великой державы не только посмотрел крупнейшие заводы, а поехал к одному из духовных лидеров французского народа».

Кроме двуязычного издания «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни», посвященного оренбургскому происхождению классиков французской литературы, Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева представило и повесть Кесселя «Сибирские ночи». В этом году исполняется 90 лет со дня первой публикации этого произведения. И впервые перевод на русский язык осуществила оренбурженка Алена Багно, специально приехавшая на презентацию в Париж из Лондона. Она рассказала зрителям о своей работе над книгой – это ее дебют в переводе художественной литературы, об офортах художника-эмигранта Александра Алексеева, которые по договоренности с правообладателем – издательством «Фламмарион» – воспроизведены в российском издании как в оригинале 1928 года. Так же как и 90 лет назад, книга Жозефа Кесселя вышла в Оренбурге лимитированным изданием 500 нумерованных экземпляров. Номер 1 сразу попал известному российскому библиофилу Михаилу Сеславинскому – руководителю Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, предисловие которого знакомит читателя с историей самого произведения и создания иллюстраций к нему.

Нужно было видеть реакцию французской публики на выступление Мориса Дрюона, записанное «Евразией» задолго до его смерти, – на рассказ о его российском происхождении и на то, как писатель поет знаменитый Гимн Французского Сопротивления. Слова этой «Песни партизан», написанной Кесселем и Дрюоном в годы войны на французском по мотивам русской песни Анны Марли, во Франции знает каждый. В том, что она большая поклонница творчества Мориса Дрюона, призналась и гостья российского стенда Посол Франции в России госпожа Сильви Берманн. Ожидается ее участие в аналогичном мероприятии фонда «Евразия» в Москве.

Парижский книжный салон продолжает свою работу до понедельника 19 марта.