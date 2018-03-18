Евгений Арапов: Сегодня каждый из нас участвует в истории государства

В Оренбурге стартовали выборы Президента. В 8.00 на территории областного центра открылось 210 избирательных участков. Первые избиратели уже отдали свои голоса за кандидатов на пост Главы нашего государства.

Утром в СОШ № 18 проголосовал Глава Оренбурга Евгений Арапов.

— Для меня с самого детства выборы были семейным праздником, — вспоминает Глава города. — Помню, как мы с родителями приходили на участки, они голосовали. Уже пару десятков лет я голосую здесь, в школе 18. Считаю это гражданским долгом любого жителя страны. Многие приходят на участки целыми семьями. Сегодня каждый из нас участвует в истории государства.

Также 18 марта в Оренбурге проходит рейтинговое голосование по выбору наиболее значимой общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Голосование за выбор общественного пространства — очень важное и нужное мероприятие, — подчеркнул Глава Оренбурга Евгений Арапов. – Мы провели в Оренбурге много подготовительной работы. Были организованы круглые столы, общественные обсуждения, выездные собрания. Очень жаркие споры возникли по поводу благоустройства территорий. В Оренбурге в итоговый список вошли девять территорий. Выбрать ту, которая будет реконструирована уже в этом году, могут все оренбуржцы, достигшие возраста 14-ти лет, при предъявлении паспорта. Из 9-ти территорий можно выбрать не более трёх.

Время работы участков для рейтингового голосования — с 8.00 до 20.00.