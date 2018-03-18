На 14:30 в рейтинговом голосовании приняли участие более 46 тысяч горожан

В 8.00 в Оренбурге открылись 117 счетных участков для проведения рейтингового голосования по выбору наиболее значимой общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В СОШ № 51 организаторы голосования отмечают большой интерес жителей к теме городской среды. Возле стендов с информацией и урн для голосования постоянно очередь. В утренние часы особенно активны были люди пожилого возраста.

— Я привела с собой всю свою семью, и мы вместе решили голосовать за набережную и за территорию рядом с национальной деревней, — говорит пенсионерка Ирина Зиборова. – Мы с мужем в молодости часто гуляли на набережной, и я считаю, что она памятна для многих поколений оренбуржцев. К тому же это лицо нашего города. А благоустройство пустыря за национальной деревней меня волнует, потому что я живу в этом районе, я видела дизайн-проект территории и мне хочется водить внуков в этот парк, где будет большая площадка для детей.

В проектном офисе администрации Оренбурга вовсю кипит работа. С разных участков поступают вопросы и информация по проведению рейтингового голосования.

— Самыми активными в первой половине дня оказались жители Ленинского района города Оренбурга, — говорит начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев. — В среднем, на каждом участке там проголосовало порядка 800 человек. Большая активность в Северо-Восточном жилом районе (СВЖР). Также активны и жители зауральной части Оренбурга. Всего по данным на 14.30 в Оренбурге за выбор территории для благоустройства проголосовало более 46 тысяч горожан.

Напоминаем, что пункты сбора голосов размещены, в основном, в образовательных учреждениях города. Принять участие в выборе территории могут жители Оренбурга, достигшие 14 лет, при предъявлении паспорта. В бюллетене указаны девять общественных территорий. Из них можно выбрать не более трех.

Время работы участков для рейтингового голосования с 8.00 до 20.00.