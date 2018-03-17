Дима Билан — полный аншлаг в Оренбурге

Дима Билан СКК «Оренбуржье»
Дима Билан СКК «Оренбуржье»

Холодный Оренбург был согрет долгожданным концертом певца, чье творчество более двадцати лет радует поклонников.

На сцене СКК «Оренбуржье», как всегда эффектно и зажигательно, выступил Дима Билан.

Стоит ли говорить, что зал был набит под завязку: преданные поклонники заблаговременно опустошили кассу, приобретая билеты по цене от тысячи рублей до пяти.

Дима Билан

 

Дима Билан СКК «Оренбуржье»
Дима Билан СКК «Оренбуржье»

Сейчас не многим артистам удается собирать аншлаги, но Д. Билану не известны подобные трудности: его выступления всегда ожидаемы и любимы, и никогда ни одно место в зале не остается пустым, учитывая отнюдь не демократичные цены на билеты!

Впрочем, любовь поклонников и певца взаимна: никогда не халтурящий Билан отыграл шоу «Опять 35» блестяще, и поклонники просто стонали от счастья и восторга.

Исполнив все свои трогательно-чувственные хиты, Дима перешел к песне «Держи», и спустился к публике, чтобы потанцевать. Естественно, звезду моментально окружили не помнящие себя от радости фанаты, и Билан с наслаждением, что называется, купался в биоволнах любви и нескромных прикосновениях рук.

Дима Билан СКК «Оренбуржье»
Дима Билан СКК «Оренбуржье»

В конце программы зритель получил еще один щедрый подарок от кумира, спустившегося в зал и лично принявшего цветы у нескольких счастливчиков, и даже пожавший им руки.

Оставаясь верным самому себе, Билан продолжает дарить людям свое искреннее и талантливое творчество, качество и многогранность которого с годами лишь набирают обороты.

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