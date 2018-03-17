Дима Билан — полный аншлаг в Оренбурге

Холодный Оренбург был согрет долгожданным концертом певца, чье творчество более двадцати лет радует поклонников.

На сцене СКК «Оренбуржье», как всегда эффектно и зажигательно, выступил Дима Билан.

Стоит ли говорить, что зал был набит под завязку: преданные поклонники заблаговременно опустошили кассу, приобретая билеты по цене от тысячи рублей до пяти.

Дима Билан

Сейчас не многим артистам удается собирать аншлаги, но Д. Билану не известны подобные трудности: его выступления всегда ожидаемы и любимы, и никогда ни одно место в зале не остается пустым, учитывая отнюдь не демократичные цены на билеты!

Впрочем, любовь поклонников и певца взаимна: никогда не халтурящий Билан отыграл шоу «Опять 35» блестяще, и поклонники просто стонали от счастья и восторга.

Исполнив все свои трогательно-чувственные хиты, Дима перешел к песне «Держи», и спустился к публике, чтобы потанцевать. Естественно, звезду моментально окружили не помнящие себя от радости фанаты, и Билан с наслаждением, что называется, купался в биоволнах любви и нескромных прикосновениях рук.

В конце программы зритель получил еще один щедрый подарок от кумира, спустившегося в зал и лично принявшего цветы у нескольких счастливчиков, и даже пожавший им руки.

Оставаясь верным самому себе, Билан продолжает дарить людям свое искреннее и талантливое творчество, качество и многогранность которого с годами лишь набирают обороты.