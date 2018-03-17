17 марта Россия объявила 23-х дипломатов из Великобритании « persona non grata» . Они обязаны покинуть страну в течение семи дней. Об этом объявил МИД России. Такие меры Москва приняла в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании.

Кроме того, было решено отозвать согласие России на открытие и работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекратить работу Британского совета в России. Нота о соответствующих решениях была выдана 17 марта послу Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Также британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Напомним, после отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.