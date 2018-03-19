В Оренбуржье пытались незаконно ввезти 1460 пачек сигарет

Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию партии сигарет без акцизных марок.

18 марта сотрудниками Орского таможенного поста Оренбургской таможни по информации Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области в пункте пропуска через Государственную границу РФ МАПП «Орск» выявлен автомобиль, в котором в Россию ввозилась партия табачной продукции – 1460 пачек сигарет “A&B” производства ОАЭ. На упаковке ввозимого товара отсутствовали специальные (акцизные) марки, идентификационные знаки или обозначения товаров иными способами, которые используются для подтверждения легальности ввоза товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Владелец груза заявил, что ему не было известно о запрете на ввоз в Россию табачной продукции, не маркированной акцизными марками в соответствии с законодательством России.

Оренбургской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, табачная продукция изъята.