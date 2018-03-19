Глава Оренбурга Евгений Арапов поблагодарил жителей областного центра за активную гражданскую позицию и неравнодушное участие в жизни родного города и всей страны.

— В Оренбурге, явка на выборы Президента составила около 70% и это еще раз говорит о том, что наши горожане одни из самых активных в Приволжском федеральном округе и в целом по стране, подчеркнул Евгений Арапов. — Также 18 марта, мы проводили рейтинговое голосование по выбору наиболее значимого общественного пространства для всех горожан. В голосовании приняли участие более 82 тысяч человек. Из них более 46 тысяч жителей отдали свои голоса за набережную реки Урал. Учитывая мнение горожан, в этом году мы приступим к работам по набережной.

Мы верили, что тема благоустройства городской среды интересует жителей Оренбурга. Тем не менее, цифра в 82 тысячи человек нас приятно удивила. Такая высокая активность стала результатом нашей общей работы в 2017 году. Мы провели более сотни встреч, круглые столы и собрания во дворах, форумы. Все вместе мы нашли верные решения и выполнили задачи, поставленные Минстроем России, сделав наш город комфортным и красивым.

И я верю, что и в этом году мы вместе продолжим активную работу по благоустройству Оренбурга. Спасибо всем за поддержку!