Жители Оренбурга считают Набережную Урала главным объектом для благоустройства

В проектном офисе администрации Оренбурга озвучили итоги рейтингового голосования.

18 марта в Оренбурге проводилось рейтинговое голосование по выбору наиболее значимой общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Итоги озвучил сегодня начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев.

— В областном центре в рейтинговом голосовании приняли участие 82 069 человек. Это отличный результат, — подчеркнул Сергей Бренев. – Горожане были активны на всех участках. Многие приходили целыми семьями. С большим интересом в голосовании принимали участие молодые горожане старше 14 лет. Отрадно, что большинство оренбуржцев следили за ходом проекта и приходили на участок с четко сформированным мнением. Я считаю, что мы на высоком уровне провели информирование населения в процессе подготовки к рейтинговому голосованию.

Самыми активными в рейтинговом голосовании оказались жители Ленинского района — 31 тыс. жителей пришли на избирательные участки. Из них самыми активными стали жители района «Национальной деревни» – на избирательные участки там пришло 12 тыс. человек. В Южном районе — 7 тыс. жителей. В северо-восточном жилом районе — 6 тыс. человек и еще 6 тыс. приходится на остальных жителей Ленинского района.

В Дзержинском районе за городскую среду проголосовало — 20,5 тыс. жителей. В Промышленном районе — 19,5 тыс., в Центральном районе — 11,5 тыс. жителей.

В каждой из счетных комиссий работали 3-5 человек. Сотрудники были проинструктированы и разъясняли детали голосования всем желающим. Наибольшая активность, по наблюдениям членов комиссий, наблюдалась до 14:00.

Результаты по количеству проголосовавших в Оренбурге распределились следующим образом:

Набережная реки Урал — 46 961. Аллея Детства — 26 604. Парк Железнодорожников — 22 867. Парк имени Гуськова — 17 730. Сквер за национальной деревней — 15 938. Сквер на ул. Центральной — 15 840. Сквер у ДК ТРЗ — 14 886. Парк в 16 мкрн. — 12 823. Сквер Хлебного городка — 9 547.

1 из 3

В рейтинговом голосовании допускалось выбрать не более трех общественных пространств. Большинство бюллетеней содержало в себе три выбранные территории. Также сотрудники проектного офиса получили вместе с бюллетенями 5 заявлений с конкретными пожеланиями по разным территориям.

— По итогам рейтингового голосования в 2018 году мы продолжим реализацию проекта благоустройства набережной реки Урал в западном направлении в сторону автомобильного моста, — сообщил Сергей Бренев. — У нас имеется утвержденный дизайн-проект и необходимые сметы. Что касается остальных пространств, в ближайшее время мы представим на заседание Общественной комиссии муниципальную программу по благоустройству этих территорий до 2022 года. Мы доработаем архитектурные проекты с учетом полученных дополнений от жителей города и еще раз обсудим с горожанами итоговые варианты.