В этот футбольный для России год — Оренбург принимает Поволжский этап ХIV открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»

В этих соревнованиях принимают участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Футбольные состязания будут проходить в течении двух дней — 19 и 20 марта. В эти дни 17 команд со всего Поволжья поборются за выход в финал, который будет проходить в Сочи c 25 по 29 апреля 2018 года, где будет разыгран главный приз турнира — поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».

Утро морозного понедельника в СКК Оренбуржье началось с горячего приветствия юных спортсменов, гимна России и напутственных слов директора Оренбургского филиала компании «Мегафон» Дениса Александровича Голикова. Ведь именно Мегафон на протяжении 14 лет является инициатором и генеральным спонсором всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя».

Денис Александрович рассказал журналисту Орен.Ру за кого болеет на этом турнире:

— Мы безусловно болеем за то чтобы выиграли оренбургские команды. Наша задача, как организатора создать для этого все условия, провести соревнования, сделать материально-техническую составляющую для команд. Но в тоже время в тренерскую работу мы не вмешиваемся, не даем советы как играть и какую стратегию выбирать.

После торжественного открытия сразу на двух площадках спорткомплекса просвистели судейские свистки и футболисты двух возрастных групп начали выяснять, кто получит путевку в Сочи. Спортивные страсти завладели всеми — спортсменами, тренерами и конечно болельщиками. Наставники команд не делая скидку на возраст требовали от своих подопечных только победы. Ребята не разочаровывали и показывали отличную игру, этого и следовало ожидать ведь все без исключения отдавали свои силы на многочисленных тренировках.

Стоит отметить, что Оренбург не случайно выбран местом полуфинальных матчей ПФО, ведь победителями турнира 2017 года стала команда из Орска. К играм 2018 орчане вновь подошли очень ответственно, но загадывать в спорте не принято поэтому тренера и футболисты довольно скупы на прогнозы.

Орская команда шла к этой победе долгих 9 лет и такой фантастический результат очень помог развитию детского футбола в регионе.

— После этой победы у детей проявился большой интерес и желание тренироваться. На секцию записываются толпы детей, на тренировку приходят по 25-30 человек, — сказал главный тренер орской команды Берик Хайдарович Файзулин.

Тем временем соревнования продолжаются. 19 марта матчи будут проходить до 8 часов вечера, а 20 марта состоятся финальные игры и торжественная церемония закрытия.

Орен.Ру желает удачи всем спортсменам и пусть победят сильнейшие!