Весенний паводок в Оренбуржье: уровень воды может превысить неблагоприятную отметку

Прогноз гидрометцентра

По прогнозам синоптиков, весной 2025 года уровень воды в реке Урал у Оренбурга и Орска может превысить неблагоприятные отметки.

Как сообщил глава Оренбургского гидрометцентра Василий Мещерин, паводок в этом году ожидается выше нормы, но не таким масштабным, как в 2024-м.

Ожидаемые уровни воды

В большинстве районов региона уровень воды поднимется выше средних многолетних значений. Однако он останется ниже отметок опасного явления.

📌 Оренбург: прогнозируемая высота воды составит 700–800 см (выше неблагоприятного уровня, но ниже критического).

📌 Орск: уровень может достичь 550–650 см.

На других реках Оренбуржья паводок также будет выше среднего. Например, на Сакмаре у Татарской Каргалы уровень воды может подняться до 650–750 см. Для сравнения: неблагоприятным считается уровень 860 см, а нормальным — 639 см. В целом, превышение нормы ожидается по всем пунктам наблюдения.

Ситуация в регионе

Ранее на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оренбургские власти выразили обеспокоенность ситуацией. За несколько недель до паводка они предупредили о возможных рисках. Однако погодные условия в этом году пока более благоприятны, чем год назад.

Напомним, что паводок 2024 года стал одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений. Вода затопила более 28 000 домов. Наиболее пострадали Орск, Оренбург и Оренбургский район, где подтопило от 6,5 до 6,9 тысяч домов.