Паводок-2025: Оренбуржье готовится к наихудшему сценарию совместно с Казахстаном

Совместная подготовка с Казахстаном

Подготовка к безаварийному пропуску паводка в Оренбургской области ведётся на международном уровне. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

В феврале регион уже принимал делегацию из Западно-Казахстанской области, а в марте ожидается визит специалистов из Атырауской области Республики Казахстан.

Обсуждение рисков и мер безопасности

В ходе февральской встречи представители профильных ведомств Оренбуржья и Казахстана обсуждали меры по снижению рисков весеннего половодья на трансграничной реке Урал. Основное внимание уделили превентивным мерам, обмену опытом и возможностям минимизации последствий.

В марте эксперты из Атырауской области планируют изучить опыт российских структур по управлению водными ресурсами. Ожидается, что это укрепит сотрудничество в области предотвращения последствий природных катаклизмов.

Ранее власти региона призвали готовиться к наихудшему сценарию паводка.

— Отсутствие долгосрочных прогнозов, ситуация в Башкортостане, Челябинской и Самарской областях, а также в приграничных районах Казахстана требуют от нас максимальной готовности к возможному ухудшению обстановки, — заявил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

Сброс воды с водохранилищ: актуальная ситуация

С 26 февраля увеличен сброс воды с Ириклинского водохранилища до 156 кубометров в секунду. Этот режим сохранится до 12 марта 2025 года, но может корректироваться в зависимости от уровня снега, осадков и притока воды.

Дополнительно:

📌 Сброс с Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилищ увеличен до 25 куб. м/с.

📌 Приток в Ириклу сейчас составляет 22 куб. м/с, что значительно превышает февральскую норму в 6,7 куб. м/с.

Начальник Оренбургского гидрометцентра Василий Мещерин отметил, что пока отсутствуют детальные прогнозы, поэтому определить уникальные особенности паводка 2025 года затруднительно.