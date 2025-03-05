Комбинат «Уральская Сталь» отмечает 70-летие

Комбинату «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») 5 марта исполнилось 70 лет.

В торжественном собрании приняли участие представители компании, комбината, региона и города. Ведомственными, региональными, муниципальными и корпоративными наградами отмечены около сотни передовиков и ветеранов предприятия.

История строительства Орско-халиловского металлургического комбината (ныне АО «Уральская Сталь») началась в довоенные годы, но именно 5 марта 1955 года здесь был выпущен первый чугун. Это и ознаменовало рождение одного из крупнейших металлургических предприятий страны.

Три года назад объединение с Загорским трубным заводом стало тактически выгодным решением. За это время налажено их эффективное сотрудничество несмотря на контрастные масштабы, бизнес-процессы, географию, логистику, историю и культуру. В составе единой компании предприятия успешно справляются со стратегической задачей – снабжать потребителей высококачественной металлургической продукцией.

Сегодня Уральская Сталь – один из ведущих поставщиков: проката из мостостали, штрипса для ТБД, стальной заготовки для рельс и железодорожных колес, крупногабаритных литых изделий и чугуна.

Благодаря клиентоориентированности, уникальности и высокому качеству продукции Уральская Сталь популярна на рынке. Об этом красноречиво говорят показатели годового производства: 2,7 млн тонн агломерата, 1,5 млн тонн кокса, 2,7 млн тонн чугуна, 1,8 млн тонн стали, почти 900 тыс. тонн проката и 10 тыс. тонн литых изделий.

«К своему 70-летнему юбилею комбинат Уральская Сталь достиг высоких результатов. Предприятие – всегда в передовиках, как с точки зрения производства, модернизации, инвестиций, так и с точки зрения социальной политики на самом комбинате и вовлеченности в жизнь региона, в его развитие, в его будущее. Уральская Сталь – всегда наш надежный партнер в различных проектах», – отметил губернатор Денис Паслер.

Генеральный директор Уральской Стали Денис Сафин в своем обращении отметил, что в начале века Иосифу Рудницкому никто не верил, что здесь в степи будет построен комбинат, а 10 лет назад никто не верил, что в лесу мы построим Загорский трубный завод. Но предприятия работают и развиваются, и в этом преодолении вызовов и есть уникальность и успешность команды Уральской Стали.

«Мы говорим про комбинат, и каждый из нас воспринимает его, как частичку себя. Меняются поколения металлургов, образуются династии, передаются традиции и опыт. Комбинат растёт и развивается, благоустраивается и город. Желаю больше радости от наших достижений и больше гордости за наше будущее», – подчеркнул управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

Аплодировали металлурги своим ветеранам, каждый из которых отработал на комбинате более 30 лет. Горячо встречали представителей одной из 95-ти металлургических династий предприятия – семью Алдушиных, чей общий трудовой стаж составляет 789 лет.

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В этот день свои лучшие творческие номера металлургам подарили творческие коллективы города и региона. За пределами зала праздник продолжился красочным пиротехническим шоу и презентацией ретро-трамвая, оформленного архивными снимками, портретами передовиков и фотоматериалами передовиц газеты «Металлург».

По случаю праздника вышла юбилейная книга-фотоальбом с уникальными архивными фото. В здании управления сотрудников и гостей удивляет фотовыставка «От чугуна до WELDUS». Работники комбината провели флешмоб, составив автомобилями юбилейную дату. До конца марта металлурги и жители Новотроицка смогут поболеть за своих фаворитов на турнирах по боксу и хоккею на призы Уральской Стали.