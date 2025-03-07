Оренбуржье готовится к паводку: на Ириклинском водохранилище увеличен сброс воды

Ириклинское водохранилище в Оренбургской области с 10 марта увеличит сброс воды до 201 кубометра в секунду. Эта мера направлена на подготовку к весеннему паводку и предотвращение резкого повышения уровня воды в период половодья.

Ранее, с 14 февраля, сброс воды составлял 108 кубометров в секунду. С 26 февраля его увеличили до 156 кубометров в секунду. Решение об очередном повышении сброса принято с учетом повышенного притока воды в водохранилище и прогноза гидрологов о весеннем притоке выше нормы.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул важность постоянного мониторинга паводковой ситуации и отметил, что режим сброса может быть скорректирован в любой момент. Это необходимо для обеспечения безопасности населения и предотвращения наводнений.

Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности при нахождении вблизи водоемов и следить за обновлениями от местных властей.