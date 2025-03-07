Губернатор вручил награды победительницам конкурса «Женщина Оренбуржья»

Торжественная церемония в Оренбургской филармонии

6 марта в Оренбургской областной филармонии состоялась церемония награждения победительниц областного конкурса «Женщина Оренбуржья». Губернатор Денис Паслер вручил награды оренбурженкам, внесшим значительный вклад в развитие региона в различных сферах.

Признание заслуг женщин Оренбуржья

Лауреатами премии стали женщины, добившиеся высоких результатов в производстве, науке, спорте, воспитании детей, общественной жизни и обеспечении законности.

– Сегодня мы награждаем лучших, но в Оренбуржье много целеустремлённых, талантливых, неравнодушных женщин, которые вносят весомый вклад в развитие региона. Вы достойно трудитесь, воспитываете молодое поколение, создаёте надёжный тыл нашим бойцам. Спасибо вам за труд, заботу и радость, которые вы дарите нам, – отметил Денис Паслер.

Лауреаты премии «Женщина Оренбуржья – 2024»

По итогам года победительницами в различных номинациях стали:

🔹 «Деловая женщина» – Елена Карлова, генеральный директор Новотроицкого цементного завода (Новотроицк).

🔹 «Женщина-мать» – Наталья Кунакасова, многодетная мать (Кувандыкский муниципальный округ).

🔹 «Женщина на службе Отечеству» – Гульшат Куатова, капитан внутренней службы ФССП (Домбаровский район).

🔹 «Женщина – общественный деятель» – Ксения Лапузина, старший инспектор комитета по делам молодежи Орска, руководитель центра «Добро.Орск».

🔹 «Женщина и милосердие» – Светлана Седова, уборщица педиатрического отделения ГБУЗ «Городская больница» (Медногорск).

🔹 «Женщина – спортивная гордость» – Юлия Молчанова, паралимпийская чемпионка, член сборной России по плаванию (Новотроицк).

🔹 «Признание» – Мария Слабоспицкая, председатель Общественной палаты Оренбургского района, и Татьяна Успанова, замглавы Бузулукского района, председатель женсовета.

Вклад женщин в развитие региона

Премия «Женщина Оренбуржья» ежегодно отмечает женщин, чья деятельность влияет на общественную жизнь региона. Их работа и достижения способствуют развитию Оренбуржья и служат примером для молодого поколения.