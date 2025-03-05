«Уральская Сталь» отмечает 70 лет: поздравление от управляющего директора

Поздравление с 70-летием Уральской Стали

Уважаемые работники и ветераны Уральской Стали!

Поздравляю с 70-летием нашего комбината!

Металлургия – не просто отрасль промышленности, а особое таинство, уходящее корнями в глубокую древность. Когда-то оно было магическим ремеслом, доступным лишь избранным, а первые изделия из металла считались священными, вызывая восхищение и трепет.

Особое место в отрасли занимает наш комбинат, который уже много лет для всех является символом надежности, качества и инноваций. Мы, современные металлурги – люди особого склада, продолжающие славные традиции предшественников. Превращаем руду в чугун, сталь и металлопрокат, вкладываем в своё горячее дело не только знания, но и душу. А в целом, наша ежедневная ответственная и нелёгкая работа служит основой экономической мощи России.

Горячо любить свою работу дано не каждому. Это возможно лишь тогда, когда дело становится частью жизни, без которого просто невозможно представить себя. Мы гордимся тем, что среди нас таких большинство – преданных своему делу, высококвалифицированных, любознательных и готовых передавать свой опыт другим, на которых держится комбинат Пусть наше мастерство и профессионализм продолжают вдохновлять новые поколения металлургов, а достижения станут основой для их будущих успехов.

Коллеги, спасибо вам за трудовой подвиг, за стойкость и преданность делу. Вы – настоящие герои нашего времени, которые стоят на страже лидерства Уральской Стали на благо нашей страны!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»

С.Г. Журавлёв