С юбилеем, «Уральская Сталь»! Поздравление от генерального директора Дениса Сафина

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Я от всей души поздравляю Уральскую Сталь с юбилеем – в этом году комбинату исполняется 70 лет.

И это не просто цифры или дата из календаря. Перед нами – семь десятилетий славной истории комбината и его коллектива, профессионализма и упорства, жажды развития и рекордных достижений.

В этот памятный день хочу сказать спасибо всем, кто трудился и трудится на предприятии. Миллионы тонн чугуна и стали, нужных российской промышленности, строительной и нефтегазовой отрасли, не могут появиться сами собой. Это – ежедневный труд почти 10 тысяч человек, работающих на Уральской Стали. Комбинат всегда стоял на передовых позициях в отрасли, и в наши дни, благодаря коллективу, он остается одним из флагманов российской металлургии.

Особые слова благодарности всем, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе, нашим ветеранам. Спасибо вам за ваш труд и бесценный опыт, который на протяжении многих лет вы передавали молодежи.

Мы все гордимся достижениями Уральской Стали. Уверен – поводов для гордости у нас с каждым годом будет больше. С юбилеем и пусть не иссякает ваша энергия. Здоровья, счастья и удачи!

Генеральный директор АО «Уральская Сталь»

Д.Г. Сафин