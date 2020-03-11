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12 марта 2020 г.

Житель Сорочинска получил 1 год 6 месяцев за кражу нефти

Подсудимые похитили более 23 тонн нефти на общую сумму более 500 тыс. рублей.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сорочинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых участников преступной группы, организовавших покушение на кражу из нефтепровода. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимые в июле 2019 года реализовали попытку похитить более 23 тонн нефти на общую сумму более 500 тыс. рублей. По независящим от них обстоятельствам злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, приговорил каждого из пятерых преступников к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Еще одному – ранее судимому – назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 8 месяцев.

Кроме того, судом, по ходатайству государственного обвинителя в доход государства конфискован грузовой тягач «IVECO» с полуприцепом-цистерной, с помощью которого подсудимые пытались совершить хищение.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Новости

Житель Сорочинска получил 1 год 6 месяцев за кражу нефти

Сорочинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых участников преступной группы, организовавших покушение на кражу из нефтепровода. Они признаны виновными в...
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